Suudi Arabistan Ligi'ne Ronaldo'dan dikkat çeken yorum: Şaşırmış durumdayım

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, yeni transfer olduğu Suudi Arabistan Ligi hakkında konuştu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin ilerleyen yıllarda daha çok ilgi çekeceğini belirterek, "Suudi Arabistan Ligi bir Premier League olmasa da, olumlu anlamda şaşırmış durumdayım." dedi.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Milli Takım kampında yer alan yıldız futbolcudan Suudi Arabistan Ligi'ne övgü geldi.

"ŞAŞIRMIŞ DURUMDAYIM"

Lig hakkında konuşan Ronaldo, "Suudi Arabistan Ligi bir Premier League olmasa da, olumlu anlamda şaşırmış durumdayım. Hazırladıkları planla devam ederlerse, ileride dünyanın en rekabetçi 5. veya 6. ligine sahip olacaklar." dedi.

REKOR KIRACAK

Portekiz'in yıldızı Cristiano, Lihtenştayn karşısında forma giymesi halinde Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa'yı geride bırakarak milli takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu olacak.

AYIN OYUNCUSU OLDU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Şubat ayının en iyi oyuncusu Cristiano Ronaldo seçildi. Ronaldo, 2022 Katar Dünya Kupası sırasında Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Manchester United ayrılığı sonrası Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, gösterdiği performans ile dikkat çekti. Suudi Arabistan temsilcisi ile 10 maça çıkan süperstar, söz konusu maçlarda 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Ronaldo, öte yandan 4 kez de asist yaptı.