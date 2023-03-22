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Suudi Arabistan Ligi'ne Ronaldo'dan dikkat çeken yorum: Şaşırmış durumdayım

Spor Haberleri

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, yeni transfer olduğu Suudi Arabistan Ligi hakkında konuştu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin ilerleyen yıllarda daha çok ilgi çekeceğini belirterek, "Suudi Arabistan Ligi bir Premier League olmasa da, olumlu anlamda şaşırmış durumdayım." dedi.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Milli Takım kampında yer alan yıldız futbolcudan Suudi Arabistan Ligi'ne övgü geldi.

Lig hakkında konuşan Ronaldo, "Suudi Arabistan Ligi bir Premier League olmasa da, olumlu anlamda şaşırmış durumdayım. Hazırladıkları planla devam ederlerse, ileride dünyanın en rekabetçi 5. veya 6. ligine sahip olacaklar." dedi.

Suudi Arabistan Lig'ine Ronaldo'dan dikkat çeken yorum: Şaşırmış durumdayım

Portekiz'in yıldızı Cristiano, Lihtenştayn karşısında forma giymesi halinde Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa'yı geride bırakarak milli takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu olacak.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Şubat ayının en iyi oyuncusu Cristiano Ronaldo seçildi. Ronaldo, 2022 Katar Dünya Kupası sırasında Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Suudi Arabistan Lig'ine Ronaldo'dan dikkat çeken yorum: Şaşırmış durumdayım

Manchester United ayrılığı sonrası Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, gösterdiği performans ile dikkat çekti. Suudi Arabistan temsilcisi ile 10 maça çıkan süperstar, söz konusu maçlarda 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Ronaldo, öte yandan 4 kez de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Al Nassr Spor Haberler

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