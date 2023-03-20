Suudi Arabistan'ın milli marşını çalan bando fena çuvalladı! F1 pilotu gülmemek için kendini zor tuttu

Formula 1'de Suudi Arabistan GP'si öncesinde Suudi Arabistan'ın milli marşını çalan bando talihsiz anlar yaşadı. Akortsuz oldukları düşünülen bandonun milli marşı kötü bir performansla çalması sonrası İngiliz F1 pilotu George Russell, gülmemek için kendini zor tuttu. Canlı yayına yansıyan o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Suudi Arabistan'da Pazar günü düzenlenen F1 yarışı öncesi milli marş krizi yaşandı. Bandonun marşı kötü çalması sonrası canlı yayına yansıyan görüntüler gündem oldu.

GÜLMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Suudi Arabistan'ın milli marşını çalan bando, akortsuz olması nedeniyle kendilerini dinleyenlere çok zor anlar yaşattı. Bandonun marşı özüne uygun çalmaması sonrası İngiliz F1 pilotu George Russell, gülmemek için kendini zor tuttu.

O ANLAR CANLI YAYINA YANSIDI

Canlı yayına yansıyan o anlarda Russell, çaresizce etrafa bakıyor ve gülmemek için büyük çaba harcıyor. Öte yandan yayında, pistte bulunan diğer insanların da tıpkı Rusell gibi gülmemeye çalıştığı görüldü.

O anlardan fotoğraflar:

Görüntü: Sky Sports

Görüntü: Sky Sports