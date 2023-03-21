Suudi Arabistan'ın hocası Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçiyor
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2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenen Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Herve Renard, sürpriz bir adres değişikliğine gidiyor. Deneyimli hoca, Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nın başına geçmeye çok yakın.
Suudi Arabistan Milli Takımı'na 2022 Dünya Kupası'nda oynattığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Herve Renard, beklenmedik adres değişikliğinin eşiğinde.
KADIN FUTBOLUNDA HOCALIK YAPACAK
RMC Sport'ta yer alan habere göre, teknik direktör Hervé Renard, Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nın başına geçebilir. Renard, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin'i devirerek tüm ilgiyi üzerine çekmişti.
1.70'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU
2019'da Suudi Arabistan'ın başına geçen Herve Renard, takımın başında çıktığı 40 maçta 1.70'lik puan ortalaması tutturdu.
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