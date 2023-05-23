Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan'ı reddetti, koptu geliyor! Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası

Spor Haberleri

Galatasaray, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek ve boşa çıkacak Angel Di Maria'yı renklerine bağlamak için en ciddi aday konumunda. Arjantinli yıldızın, Suudi Arabistan gelen teklifleri de Avrupa'da oynamak için reddetmesi, sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalini güçlendirdi.

Juventus ile yolları ayırmaya hazırlanan Angel Di Maria için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın en ciddi takibi durumunda.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus'un Angel Di Maria ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Arjantinli yıldızın sezon sonunda İtalyan devine veda ederek, boşa çıkacak.

Suudi Arabistan'ı reddetti, koptu geliyor! Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası

Dünyaca ünlü futbolcunun en ciddi talibi ise Galatasaray. Angel Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da oynamak için reddetmesi sonrası sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddiaları güçlendi.

Suudi Arabistan'ı reddetti, koptu geliyor! Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası

Angel Di Maria bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com - Spor

Angel Di Maria Juventus Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title