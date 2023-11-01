Avustralya'nın vazgeçmesinin ardından Suudi Arabistan, FIFA 2034 Dünya Kupası'nı düzenlemek için tek aday oldu. FIFA'nın adaylık süresi doldu ve Suudi Arabistan'ın adaylığı resmiyet kazandı. Ancak ülkenin insan hakları ihlalleri ve uluslararası imajı tartışmalara neden oluyor.

Suudi Arabistan, FIFA 2034 Dünya Kupası için tek aday oldu

FIFA 2034 Dünya Kupası’nı düzenlemek için aday olan Suudi Arabistan, başvurması beklenen bir diğer ülke olan Avustralya’nın vazgeçmesinin ardından tek aday oldu.

FIFA’nın adaylık için verdiği süre dün doldu.

Fas, Portekiz ve İspanya üçlüsü de 2030 Dünya Kupası için tek aday olmuş, turnuvanın açılışının ise Arjantin, Paraguay ve Uruguay üçlüsünde yapılması kararlaştırılmıştı.

Sıradaki ilk Dünya Kupası ise 2026’da ABD, Meksika ve Kanada üçlüsü tarafından düzenlenecek.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino “Önümüzdeki üç Dünya Kupası beş kıtada 10 ülkede düzenlenecek. Bu da futbolu gerçekten küresel kılıyor” dedi ve ekledi:

“Gittikçe agresifleşen ve bölünen dünyamızda, en popüler küresel spor olan futbolun eşsiz birleştirici gücünü bir kere daha gösteriyoruz.”

Avustralya Futbol Federasyonu, 2026 Kadınlar Asya Kupası ve 2029 Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı düzenlemeye odaklanmak istedikleri için bu turnuvaya aday olmamaya karar verdiklerini açıkladı.

FIFA, 2034 Dünya Kupası’nın Asya veya Okyanusya konfederasyonlarından bir ülkeye verilmesini kararlaştırmıştı.

Bu karardan kısa bir süre sonra da Suudi Arabistan adaylığını ilan etmişti.

FIFA, turnuvaları düzenleyecek ülkelere karar vermeden önce adaylarla kapsamlı birer diyalog süreci gerçekleşeceğini, bu süreçte “altyapı, hizmetler, ticaret, sürdürülebilirlik ve insan hakları” konularının da gündeme geleceğini belirtti.

Asya Futbol Konfederasyonu’nun desteğini alsa da, Suudi Arabistan muhtemelen tartışmalı bir aday olacak.

Ülke insan hakları ihlalleri, idamlar, kadın hakları ihlalleri, eşcinselliğin suç olması, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve Yemen’deki savaş gibi pek çok nedenden eleştiriliyor.

Suudi Arabistan’ın uluslararası imajı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki konsolosluk binasında öldürülmesinin ardından ciddi bir şekilde zedelenmişti.

İnsan hakları savunucuları, Suudi Arabistan’ın spor etkinliklerini kullanarak imajını düzeltmeye çalıştığını vurguluyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen hafta yaptığı açıklamada “FIFA’nın 2034 Dünya Kupası’nı, felaket insan hakları siciline rağmen Suudi Arabistan’a verme ihtimali, FIFA’nın insan haklarına bağlılığının sadece sözde kaldığını gösteriyor” demişti.

Uluslararası Af Örgütü de dün yaptığı açıklamada FIFA’nın turnuva için Riyad’dan “somut ve net güvenceler” alması gerektiğini vurguladı:

“FIFA’nın işçi hakları, ifade özgürlüğü ve insan hakları gibi alanlarda garantiler alma ihtimalinin en güçlü olduğu zaman, turnuvanın ev sahibi kararlaştırıldıktan sonraki değil kararlaştırılmadan önceki süreçtir.”

Suudi Arabistan’ın Avustralya ve Yeni Zelanda’da bu yıl düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’na sponsor olma girişimi ev sahibi ülkelerin yanı sıra futbolcular ve sponsorların da tepkisini çekmişti.

Fakat geçen yıl bir kadın milli takımı kuran Riyad, 2035 Kadınlar Dünya Kupası’nı düzenlemek için istekli.