Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı
Güncelleme:
Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo için hazırlanan ve "Aşırı ağlama sorunu olan 40 yaşındaki bu adamı arıyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir kayıp ilanı gündem oldu. İlanın gerçek olup olmadığı tartışılırken, bazıları bunu mizah olarak değerlendirirken, bazı futbolseverler Ronaldo'ya saygısızlık yapıldığını savundu.

  • Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafıyla 'Aşırı ağlama sorunu olan 40 yaşındaki bu adamı arıyoruz' yazan bir ilan sosyal medyada viral oldu.
  • İlanın gerçek olup olmadığı tartışma konusu oldu ve bazı kullanıcılar bunu mizah olarak değerlendirirken bazıları Ronaldo'ya saygısızlık yapıldığını savundu.

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo için hazırlandığı öne sürülen bir "kayıp ilanı" sosyal medyada gündem oldu. Duvarlara yapıştırıldığı iddia edilen ilanda Portekizli yıldızla alay eden ifadeler yer aldı.

"AŞIRI AĞLAMA SORUNU OLAN 40 YAŞINDAKİ BU ADAMI ARIYORUZ"

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafının yer aldığı ilanda, "Aşırı ağlama sorunu olan 40 yaşındaki bu adamı arıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu paylaşım kısa sürede viral olurken, Ronaldo'ya yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VE YORUM YAĞDI

İlanın gerçek olup olmadığı tartışma konusu olurken, birçok kullanıcı paylaşımı mizah olarak değerlendirirken bazı futbolseverler ise Ronaldo'ya saygısızlık yapıldığını savundu. Görüntüler, Suudi Arabistan'daki futbol atmosferi ve Ronaldo'nun son dönemde yaşadığı tartışmalarla ilişkilendirildi.

Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

