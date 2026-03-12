Sutopu: Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final
Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final müsabakaları, ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nde başladı. İlk günde ENKA Portekiz temsilcisi Vitoria'yı 17-9, Galatasaray ise Heybeliada'yı 18-7 mağlup etti. Turnuva, yarınki maçlarla devam edecek.
ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde 3 Türk temsilcisi maça çıktı.
Günün ilk mücadelesinde ENKA, A Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria'yı 17-9 yendi.
B Grubu'nda oynanan son karşılaşmada ise Galatasaray, Heybeliada'yı 18-7 mağlup etti.
Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final'e yarın oynanacak maçlarla devam edilecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan