Sutopu: Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final müsabakaları, ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nde başladı. İlk günde ENKA Portekiz temsilcisi Vitoria'yı 17-9, Galatasaray ise Heybeliada'yı 18-7 mağlup etti. Turnuva, yarınki maçlarla devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

