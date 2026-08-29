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Susurluk'ta Yangın Alanında Yeniden Ağaçlandırma Hazırlıkları Sürüyor

Susurluk'ta Yangın Alanında Yeniden Ağaçlandırma Hazırlıkları Sürüyor
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Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’nde temmuz ayında meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda, yeniden ağaçlandırma çalışmaları için hazırlıklar sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde temmuz ayında meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda, yeniden ağaçlandırma çalışmaları için hazırlıklar sürüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yangından etkilenen sahada temizlik çalışmaları devam ediyor. Yangında zarar gören ağaçların sahadan çıkarılmasıyla birlikte alan, yapılacak arazi hazırlığı ve toprak işlemesinin ardından yeniden ağaçlandırılmaya hazırlanıyor.

Çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan hükümlüler de destek veriyor. Saha temizliği, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Yangından zarar gören ağaçların sahadan çıkarılması sırasında orman işletmeciliğinde uygulanan güncel standartlara uyulurken, elde edilen orman ürünlerinin ülke ekonomisine en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde değerlendirilmesine özen gösteriliyor.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede arazi hazırlığı ve toprak işlemesi yapılacak. Mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte sahaya fidan dikimi ve tohum ekimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yürütülecek çalışmalarla, yangından etkilenen ormanlık alanın yeniden yeşillendirilerek gelecek yıllarda tekrar orman ekosistemine kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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