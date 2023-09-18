İzmit Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, renkli anlara sahne oldu. Yüzlerce kadın İzmit sokaklarında pedal çevirdi. Tur, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek ve toplumda daha fazla görünürlük sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Birçok farklı ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, İzmit'te renkli anlara sahne oldu.

İzmit Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turunda yüzlerce kadın İzmit Sokaklarında pedal çevirdi. 32 ülke 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek, toplumda daha fazla görünürlüğü sağlamak adına düzenlendi. Anıtpark'tan başlayan bisiklet turu İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe'de son buldu.

Bisiklet turunun son durağı olan Gülümse Kafe'de kadınları dinlenip eğlenme imkanı buldu. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonu Kocaeli Sorumlusu Doktor Bilge Öğütçüoğlu da katılımcılar ile ilgilendi. Tura katılan kadınlar, ilgilerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti. - KOCAELİ