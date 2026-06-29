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Suşehri'nde başarılı sporcu ödüllendirildi

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Sivas Suşehri'nde, Ankara'daki Türkiye Yıldızlar Ligi karate müsabakalarında bronz madalya kazanan Muhammed Yusuf Yazıcı, kaymakam ve belediye başkanı tarafından plaket, forma ve kramponla ödüllendirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, karatede Türkiye 3'üncüsü olan Muhammed Yusuf Yazıcı ödüllendirildi.

Ankara'da gerçekleştirilen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi 5. Grup 1. Etap Karate Müsabakaları'nda bronz madalya kazanan Hürriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Yusuf Yazıcı, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu tarafından ödüllendirildi.

Yıldız ve Kayaoğlu, 29 kilogram kategorisinde 3'üncü olan Yazıcı'yı tebrik etti.

Kaymakam Yıldız, başarılı sporcuyu plaketle ödüllendirirken, Başkan Kayaoğlu ise forma ve krampon hediye etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ile Yazıcı'nın ailesi katıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara
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