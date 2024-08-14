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Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından eski futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Akın, Fenerbahçe'nin transferler konusundaki başarısızlığını eleştirerek, 'Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor?' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın, yaşanan kötü sonucun ardından Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

"SURVİVOR KADROSUNDAN BAŞKA KADRO MU KURMUŞ?"

Mağlubiyetin bir nedeninin de gelmeyen transferler olduğunu ifade eden Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya sert sözlerle yüklendi. Akın, "Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor?" dedi.

"KİM ULAN BU LILLE?"

Serhat Akın, "Ya bunlar Galatasaray şarkısı çalıyor kim lan bu Lille? Lille kalkacak buraya gelecek, İstanbul paylaşımını Galatasaray şarkısıyla yapacak o Galatasaray'ı onların kulaklarının içine tıkamazsam adam değilim" dedi.

"HESABINI KİM VERECEK?"

Eleştirilerine devam eden Serhat Akın, "Mourinho bugün sadece Lille'i değil, Fenerbahçe yönetimini de yenemedi. Maçın buraya kadar gelmesinin tek sebebi Mourinho. Mourinho gibi bir adamı getirip, Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin hesabını kim verecek? Sen adama 6 haftadır oyuncu getirmemişsin. En-Nesyri hazır değil!" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Acun Ilıcalı Serhat Akın Fenerbahçe Lille Magazin Spor Haberler

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