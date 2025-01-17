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Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, Wanda Nara ile boşanma sürecinin ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığı biliniyordu. Ancak, Arjantin basınından gelen iddialar çiftin hayatına yeni bir boyut kazandırdı. Gazeteci Yani Latorre, çiftin bebek beklediğini iddia etti ve bu iddiasını dört farklı güvenilir kaynaktan doğrulattığını belirtti.

Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan ve China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Mauro Icardi'nin üçüncü kez baba olacağı iddia edildi. Suarez'den açıklama geldi.

BABA OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Ancak Arjantin basını, bu ilişki hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan gazeteci Yani Latorre, çiftin bebek beklediğini ileri sürdü. Latorre, bu iddiasını dört farklı güvenilir kaynaktan doğrulattığını da sözlerine ekledi.

YALANLAMA GELDİ

Öte yandan, Mauro Icardi, bu söylentiyle ilgili sessizliğini korurken, China Suarez iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamile değilim" dedi.

Mauro Icardi'nin, Wanda Nara ile evliliğinden Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor. China Suarez ise oyuncu Nicolas Cabre ile evliliğinden dünyaya gelen Rufina isimli bir kız çocuğuna sahip. Ünlü oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı Benjamin Vicuna'dan ise Magnolia ve Amancio isimli iki çocuğu var. Ancak, China Suarez, hamilelik iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yalanladı. Mauro Icardi ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

icardi senin haberlerini görmekten cidden gına geldi

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

yapıştır baba

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Başkasındandır İcardi gardaşşşş :)

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