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Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Kim Min Jae eski yuvasına dönüyor

Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Kim Min Jae eski yuvasına dönüyor
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Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen ve Bayern Münih'ten ayrılması beklenen savunmacı oyuncu Kim Min-jae'nin sezon sonunda eski takımı Napoli'ye döneceği öne sürüldü.

Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Kim Min-jae için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fichajes'in haberine göre; daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen yıldız stoperin gelecek sezon şampiyonluk yaşadığı Napoli'ye geri döneceği iddia edildi. Napoli'nin henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak oyuncuyla ilk teması kurduğu belirtildi. Öte yandan Bayern Münih'in makul bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına sıcak bakacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

2022 yazında 19 milyon euroluk bonservisle Fenerbahçe'den Napoli'nin yolunu tutan Güney Koreli yıldız Kim Min Jae, bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. Deneyimli stoper, bu maçlarda takımı adına 3 gollük katkı sağladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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