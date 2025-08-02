Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Kerem Aktürkoğlu adım adım Süper Lig'e

Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Kerem Aktürkoğlu adım adım Süper Lig'e
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Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Kerem Aktürkoğlu adım adım Süper Lig'e
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Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için transfer girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Jose Mourinho'nun da onay verdiği milli oyuncuyu transfer etmek için tüm imkanları seferber edecek.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI

Portekiz basınında yer alan habere göre; Uzun süredir sol kanat pozisyonuna bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için temaslarını sıklaştırdı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

Sarı-lacivertlilerin bu transferi kısa sürede bitirmeyi hedeflediği, başkan Ali Koç'un Jose Mourinho'nun da onay verdiği milli oyuncuyu transfer etmek için tüm imkanları seferber edeceği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlanamaması durumunda farklı isimlerin de alternatif olarak bekletildiği dile getirildi.

BENFICA PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonun başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis karşılığında Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 53 maçta 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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