Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile İspanyol oyuncu Ester Expósito hakkında bir süredir gündemde olan aşk iddiaları yeniden konuşulmaya başladı. İkilinin sosyal medya etkileşimleri ve son görüntüleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir magazin kulislerinde birlikte oldukları konuşulan Mbappe ile Expósito'nun adı sık sık aşk dedikodularıyla anılıyordu. Yıldız futbolcunun sosyal medya üzerinden Expósito'nun paylaşımını beğenmesi, iddiaları daha da güçlendirdi.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Magazin muhabirlerinin radarında olan ikili, gittikleri bir mekânda birlikte görüntülendi. Samimi halleri dikkat çeken Mbappe ve Expósito'nun görüntüleri kısa sürede gündem oldu.