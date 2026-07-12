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Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayağı Kocaeli'de yapıldı

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Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Kocaeli Başiskele'de gerçekleşti. Final mücadelelerinde çeşitli kategorilerde birinciler belli oldu.

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2026 yarış takviminde yer alan organizasyonun, Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi'ndeki son gününde final mücadeleleri yapıldı.

Tamamlanan yarışların ardından 50 cc minide Rüzgar Ceyhan, 50 cc'de Abdulhamid Bostanoğlu, 65 cc'de Aslan Osmanpaşaoğlu, 85 cc'de Celal Celtik, S3 Open'da Onur Işık birinci oldu.

ANLAS MiniGP 110 serisinde birinciliği Zayn Sofuoğlu elde etti. FIM MotoMini 160 serisinde ise ilk sırayı Enes Çağan Çakır aldı.

Düzenlenen ödül töreninde sporculara kupaları verildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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