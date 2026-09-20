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Süpermoto, MiniGP ve MotoMini 5. ayak final yarışları Bursa'da tamamlandı

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Süpermoto, MiniGP ve MotoMini 5. ayak final yarışları Bursa'da tamamlandı
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Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye serilerinin final yarışları Bursa'da tamamlandı. Şampiyonanın 5. ayağı kapsamında Bursa Karting Yarış Pisti'nde yapılan finallerde dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye serilerinin final yarışları, Bursa'da tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2026 yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye Serisi, Bursa Karting Yarış Pisti'nde düzenlendi.

Organizasyon kapsamında "Süpermoto Open/S3/Senior", "Süpermoto 85 cc", "Süpermoto 65 cc", "50 cc" ve "50 cc Mini", "ANLAS MiniGP 110cc", "FIM MotoMini 160cc" kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Şampiyonanın 5'nci ayağında sıralama antrenmanlarının ardından bugün final yarışları gerçekleştirildi.

"50 cc" kategorisinde Abdulhamid Bostanoğlu, "65 cc"de Poyraz Bor, "85 cc"de Celal Çeltik, "ANLAS MiniGP 110cc"de Zayn Sofuoğlu, "FIM MotoMini 160cc"de Demir Doğan, "Open" kategorisinde Onur Işık, "50cc Mini" kategorisinde Rüzgar Ceyhan birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kaynak: AA
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