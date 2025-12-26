Haberler

Manisa FK Transfer Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Manisa FK'nın transfer çalışmaları ve Afrika Kupası gibi önemli spor etkinlikleri 2 Ocak 2026'da başlayacak transfer dönemi öncesi gündemde.

Manisa FK

TRANSFER ÇALIŞMALARI

- Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesinin ardından Kulüpler, 2 Ocak 2026'da resmen başlayacak transfer dönemi öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

AFRİKA KUPASI

A GRUBU

20.30 Zambia - Komorlar

23.00 Fas - Mali (En-Nesyri / Nene - El-Bilal Toure)

B GRUBU

15.30 Angola - Zimbabve (Maestro - Fredy)

18.00 Mısır - Güney Afrika

AVRUPA'DAN FUTBOL

-Premier Lig

23.00 Manchester United - Newcastle United (Altay Bayındır)

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

19.00 Tofaş - Bahçeşehir Koleji

ATLETİZİM

11.00 90'ıncı Atatürk Koşusu, basın toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

