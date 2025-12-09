Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair bugün düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşuyla ilgili de çarpıcı sözlere imza attı.

YAYINCI KURULUŞA TEPKİ GÖSTERDİ

Yayıncı kuruluşta hakem kararlarıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösteren Hacıosmanoğlu, bu kişilerden hesap soracağını belirterek gelecek dönemde yayıncı kuruluşun farklı bir şirkete verilebileceğini ima etti ve "Medyadakiler ahlak sınırlarını zorlayıcı yorumlar yapıyorlar. Yayıncı kuruluşumuz var orada yayın yapanlar güç devşirmesi yapıyor. Aynı pozisyonlarla ilgili söylediklerine bakın. Onları da uyardım. Gereğini yapmazlarsa, bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde ihale var, hesabını soracağız.'' dedi.

''TELEFON MU GELİYOR?''

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, ''Anadolu takımlarını küçümseyerek yorumlar yapmasınlar adil ve adaletli olsunlar. Ünlü eski hakemimiz yorum yapıyor aynı program içinde 2 aynı pozisyonu yorumluyor. Ne oluyorsa, telefon mu geliyor? Aynı program içinde 'böyle olmamıştı, şöyle olmuştu' diyor." ifadelerini kullandı.