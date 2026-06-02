Haberler

Trendyol Süper Lig'deki maçları kaçak yayınlayan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig maçlarını internet sitesi üzerinden kaçak yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Selçuk Y. tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelinin sitesinin yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı da tespit edildi.

Trendyol Süper Lig'deki maçları internet sitesi üzerinden kaçak yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan söz konusu internet sitesini yöneten Selçuk Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Selçuk Y'nin tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edilmişti.

Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini belirlemişti.

Söz konusu internet sitesini Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Selçuk Y'nin yönettiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim

Özkan Yalım'ın iddiaları, Özgür Özel'in umutlarını iyice bitirecek

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior'ın Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı

Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Başdanışmanı olacağı söylenen isim, rengini açıkça belli etti
Arda Güler'in sevgilisini görenler aynı yorumu yapıyor

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! En ucuzu dahi dudak uçuklattı
Kaya Çilingiroğlu, TFF Başkanlığı için Fatih Terim'in ismini verdi

TFF Başkanlığı için Galatasaraylı efsanenin ismini verdi

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi