Süper Lig, maç başına en fazla "uzatma süresi" eklenen lig oldu

Süper Lig, maç başına en fazla 'uzatma süresi' eklenen lig oldu
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Trendyol Süper Lig, 2024-25 sezonunda maç başına en fazla 'uzatma süresi' eklenen lig oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) raporuna göre, Süper Lig maç başına ortalama 10 dakika 27 saniye ile 'karşılaşmaları en fazla uzayan lig' listesinin başında yer aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı raporda, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin en üst düzey liglerindeki ortalama uzatma süreleri verildi.

ZİRVEDE SÜPER LİG VAR

Süper Lig, maç başına ortalama 10 dakika 27 saniye ile 2024-25 sezonunda "karşılaşmaları en fazla uzayan lig" listesinin başında yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in maç başına 9 dakika 46 saniyeyle ikinci sırada olduğu listede Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ortalama 9 dakika 25 saniyelik uzatma süresiyle üçüncü basamağa yerleşti.

Avrupa'nın önde gelen ilk 10 liginde maç başına eklenen "ortalama uzatma süreleri" şöyle:

1. Süper Lig: 10.27

2. Premier Lig: 09.46

3. Ligue 1: 09.25

4. La Liga: 09.06

5. Portekiz Ligi: 09.04

6. Belçika Pro Lig: 08.48

7. Çekya Ligi: 07.58

8. Bundesliga: 07.53

9. Eredivisie: 07.34

10. Serie A: 07.12

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Fenerbahçe'nin geride olduğu maçlarda verilen uzatmalar tek başına lider olmamıza yetmiş lig olarak.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

gayet doğal yatanın kalkmadigı sahtekar bir ligde ondan

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