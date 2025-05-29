Süper Lig'in Son Haftası: Hakemler Belirlendi
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Kasımpaşa-Göztepe, Onvo Antalyaspor-Trabzonspor ve Galatasaray-RAMS Başakşehir karşılaşmalarını yönetecek hakem isimleri duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre yarınki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Sarper Barış Saka
20.00 Onvo Antalyaspor- Trabzonspor : Ali Yılmaz
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy