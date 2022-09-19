Süper Lig resmi hesabının yaptığı Fenerbahçe paylaşımı kıyameti kopardı! Takipten çıkan çıkana

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmada fileleri havalandıran Enner Valencia, 7. golüne ulaştı. Ekvadorlu yıldız, gol krallığında zirveye otururken konuya ilişkin paylaşım yapan Süper Lig'in resmi hesabının "Gol kralı Enner Valencia. Tweet bu kadar." ifadeleri büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar yaptıkları yorumlarda hesabı takipten çıkacağını belirtti.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0'la geçerek milli araya 3 puanla girdi. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia attığı gol ve performansıyla yıldızlaşırken Süper Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşım ortalığı karıştırdı.

SÜPER LİG'İN HESABINDAN PAYLAŞILDI

Alanyaspor maçının 70. dakikasında Enner Valencia, Lincoln'ün asistinde topu ağlara yollayarak takımının 4. golüne imza attı. Ekvadorlu yıldız bu golü ile Süper Lig'de gol krallığında zirveye oturdu. Bu sezon ligde 7 kez fileleri havalandıran Ekvadorlu yıldız için Süper Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşım tepki çekti.

"TWEET BU KADAR"

Süper Lig resmi hesabı Fenerbahçe maçı sonrası Enner Valencia ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Gol kralı Enner Valencia. Tweet bu kadar." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım rakip taraftarlarını çılgına çevirirken, bazı kullanıcılar "Takipten çıkıyoruz" yorumlarında bulundu.