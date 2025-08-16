Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü

Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga'nın 1. haftasında Barcelona, deplasmanda 9 kişi kalan Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Vedat Muriqi, sert hareketi sonrasında oyun dışı kaldı.

La Liga'nın 1. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya geldi. İspanyol devi, 9 kişi kalan rakibini 3-0'lık skorla yendi.

BARCELONA RAHAT KAZANDI

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4'te Lamine Yamal kaydetti.

VEDAT MURIQI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 33. dakikasında Mallorca'da Morlanes ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Ardından 39. dakikada Vedat Muriqi, VAR incelemesinin ardından sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

İşte Vedat'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon;

Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte ligin son şampiyonu Barcelona, sezona 3 puanla başladı. Mallorca, puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Barcelona, deplasmanda Levante'ye konuk olacak. Mallorca ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
Trump, Zelenski’den 'Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını' istedi

Putin'le görüşen Trump savaşı bitirmek için Zelenski'ye tek şart sundu
Çanakkale'de çıkan orman yangını büyüdü! 5 köy tahliye edildi

O kentimiz yeniden alevlerin ortasında kaldı! 5 köy tahliye edildi
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan CHP seçmenini rahatlatan sözler
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor

Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOsman YILDIRIM:

eee bi zahmet göreydi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.