Süper Lig'in eski yıldızı ayağını kırdı

Süper Lig'in eski yıldızı ayağını kırdı Haber Videosunu İzle
Süper Lig'in eski yıldızı ayağını kırdı
Bir dönem Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen Marlon Rodrigues Xavier, Brezilya'da oynanan Gremio-Vitoria maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin 75. dakikasında rakibiyle çarpışan Marlon, dengesini kaybederek ayağının üzerine ters bastı ve sağ ayak bileği kırıldı.

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen Marlon Rodrigues Xavier, Brezilya'da oynanan Gremio- Vitoria maçında yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Talihsiz anlar karşılaşmaya damga vurdu.

AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Mücadelenin 75. dakikasında rakibiyle çarpışan Marlon, dengesini kaybederek ayağının üzerine ters bastı. Yaşanan pozisyon sonrası Brezilyalı futbolcunun sağ ayak bileğinin kırıldığı görüldü.

STATTA DUYGUSAL ANLAR

Acı içinde yerde kalan Marlon'a hem takım arkadaşları hem de rakip oyuncular destek oldu. Tribünlerdeki taraftarlar da talihsiz futbolcuya moral verdi. 2020-21 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Marlon, daha sonra Ankaragücü'nde de görev almıştı.

