Belhanda, Trabzonsporlu oyuncuya tokat attı! Süper Lig'in en fazla kırmızı kart gören oyuncusu oldu

Trabzonspor maçında Bruno Peres' tokat atarak direkt kırmızı kart gören Younes Belhanda, Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giymeyecek. Faslı futbolcu, Süper Lig'e geldiği 2017-2018'den bu yana en fazla kırmızı kart gören oyuncu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor'un Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 22'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İKİ MAÇTA YOK

Direkt kırmızı kart gören Belhanda, takımını Adana Demirspor ve Galatasaray maçlarında yalnız bırakacak. Tecrübeli futbolcu kariyerindeki 13. kırmızı kartını gördü.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA KIRMIZI KART GÖREN OYUNCU

Süper Lig'e transfer olduğu 2017/18 sezonundan bu yana ligde en fazla kırmızı kart gören futbolcu Belhanda oldu.

TOPSUZ ALANDA TOKAT ATTI

Maçın 19. dakikasında N'Diaye, orta alanda Siopis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Faulun ardından bir anda ortalık karıştı. Belhanda ve Bruno Peres gerginlik yaşadı. İki futbolcu da sarı kart gördü.

VAR'A GİTTİ

VAR tavsiyesiyle olayı izleyen Abdülkadir Bitigen, Belhanda'nın Peres'e yaptığı müdahaleyi izledikten sonra sarı kartı iptal edip doğrudan kırmızı kart çıkardı.