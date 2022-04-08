Süper Lig'in değil dünyanın devi olacaklar! Başakşehir'e 500 milyon dolarlık çılgın teklif - Haberler

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Süper Lig'in değil dünyanın devi olacaklar! Başakşehir'e 500 milyon dolarlık çılgın teklif

Haberler.com - Spor
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2019-20 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif geldi.. İddiayı Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar ortaya attı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldıran Başakşehir'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar, Mediol Başakşehir'e satın alma teklifleri geldiğini ifade etti. Sinan Vardar konuyla ilgili duyumunu Fotomaç'ta yer alan bugünkü yazısında dile getirdi.

Vardar'ın yazısında yer alan bölüm şöyle:

"TEKLİFLER VAR"

"Yıllar önce Beylerbeyi Başkanıyken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile aynı gruptaydık. Biz o sezon 18 yaş ortalamasıyla bir üst lige çıktık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli transferler yaptı ve birkaç sene içinde en üst lige kadar yükseldi. Belediyespor; İstanbul Belediyesinin imkanlarıyla antrenman ve stada da sahip oldu. Daha sonra kulüp şirketleşti ve kulüp Başakşehir ismiyle Göksel Gümüşdağ'ın arkadaşlarının oldu. Şu anda yurtdışından Başakşehir'e satın alma teklifleri var. 500 milyon dolar söylentileri var."

Süper Lig'in değil dünyanın devi olacaklar! Başakşehir'e gelen teklif tam 500 milyon dolar

GÜMÜŞDAĞ SUSKUN

Tff başkanlığı için adı geçen Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, adaylık iddialarına yanıt vermedi. Sinan Vardar'ın 500 milyon dolarlık teklif iddiası ve TFF seçimleri hakkında Gümüşdağ'ın neler söyleyeceği merak konusu oldu.

Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, TFF, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

burakk:

Türk Sporunda ÜÇ büyükler, Futbol ligimizde ise ALTI şampiyon vardır!

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