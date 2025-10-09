Haberler

Süper Lig'in Brezilyalı kaptanı vergi listesinde

Süper Lig'in Brezilyalı kaptanı vergi listesinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesine göre, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Brezilyalı kaptanı Guilherme Haubert Sitya, Konya'da en çok vergi ödeyen 12. kişi oldu. Ayrıca yeşil-beyazlı futbolcu, Konya'daki ilk 20 vergi rekortmeni arasında yer alan tek yabancı futbolcu olarak dikkat çekti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesini yayımladı. Listeye göre, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Brezilyalı kaptanı Guilherme Haubert Sitya, Konya'da en çok vergi ödeyen 12. kişi oldu.

Yeşil-beyazlı futbolcu, "ücret geliri" kapsamında 12 milyon 567 bin 272 TL vergi beyanında bulundu. Guilherme, Konya'daki ilk 20 vergi rekortmeni arasında yer alan tek yabancı futbolcu olarak dikkat çekti.

TAKIM ARKADAŞLARI DA LİSTEDE

Konyaspor'dan listede başka futbolcular da yer aldı. Kanat oyuncusu Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin 422 TL vergiyle 27. sırada, savunma oyuncusu Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin 66 TL vergiyle 50. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in Brezilyalı kaptanı vergi listesinde

KONYASPOR BAŞKANI İLK SIRALARA YAZILDI

Listenin üst sıralarında ise Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker dikkat çekti. Atiker, "menkul sermaye iradı faaliyeti" kapsamında 23 milyon 404 bin 237 TL vergi tahakkuku ile Konya'nın en çok vergi ödeyen 2. ismi oldu.

İSİMLERİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER DE VAR

Gelir İdaresi Başkanlığı, açıklamada listede isimlerinin paylaşılmasını istemeyen çok sayıda mükellef bulunduğunu da bildirdi. Buna rağmen, Süper Lig oyuncularının yerel bazda önemli vergi katkısı sunduğu dikkat çekti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama

Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var

Gazze'de ateşkesi doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var
Tarihi anlaşma Gazze'de sevinçle karşılandı

Trump'ın mesajını duyan onlarca kişi sokaklara döküldü
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 5 soru soruldu! İşte ifade sırasında yaşananlar

Ünlülere bu 5 soru soruldu! İşte ifade sırasında yaşananlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise gözyaşlarına hakim olamadı: Ben sigara bile içmiyorum

Serbest kalır kalmaz sahneye çıktı! Gözyaşlarına hakim olamadı
69 yaşındaki ünlü teknik adam hayatını kaybetti

Aktif olarak görev yapan ünlü teknik adam hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.