Süper Lig'in Brezilyalı kaptanı vergi listesinde

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesini yayımladı. Listeye göre, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Brezilyalı kaptanı Guilherme Haubert Sitya, Konya'da en çok vergi ödeyen 12. kişi oldu.

Yeşil-beyazlı futbolcu, "ücret geliri" kapsamında 12 milyon 567 bin 272 TL vergi beyanında bulundu. Guilherme, Konya'daki ilk 20 vergi rekortmeni arasında yer alan tek yabancı futbolcu olarak dikkat çekti.

TAKIM ARKADAŞLARI DA LİSTEDE

Konyaspor'dan listede başka futbolcular da yer aldı. Kanat oyuncusu Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin 422 TL vergiyle 27. sırada, savunma oyuncusu Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin 66 TL vergiyle 50. sırada kendine yer buldu.

KONYASPOR BAŞKANI İLK SIRALARA YAZILDI

Listenin üst sıralarında ise Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker dikkat çekti. Atiker, "menkul sermaye iradı faaliyeti" kapsamında 23 milyon 404 bin 237 TL vergi tahakkuku ile Konya'nın en çok vergi ödeyen 2. ismi oldu.

İSİMLERİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER DE VAR

Gelir İdaresi Başkanlığı, açıklamada listede isimlerinin paylaşılmasını istemeyen çok sayıda mükellef bulunduğunu da bildirdi. Buna rağmen, Süper Lig oyuncularının yerel bazda önemli vergi katkısı sunduğu dikkat çekti.