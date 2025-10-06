Süper Lig'in 8. haftasında ilginç istatistik: Fenerbahçe küme potasında

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 8. hafta oynanan karşılaşmalarla geride kaldı. Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 22 puanla liderliğine devam etti. Sekizinci haftada oynanan karşılaşmalar sonucunda ligde ilginç bir istatistik de ortaya çıktı.

FENERBAHÇE KÜME POTASINDA

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fatih Tekke'nin ekibi Trabzonspor, 3.64 gol beklentisi ile 8. haftada en çok gol beklentisi üreten takım oldu. Bordo-mavililer, Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçta bu alanda haftanın en iyisi oldu. Ligin 8. haftasında en az gol beklentisi üreten takımı ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada 0.33 gol beklentisi yaratarak 18 takım arasında sonuncu sırada yer aldı.

İşte 8. haftada Süper Lig ekiplerinin gol beklenti tablosu;