Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına yapılan atama şaşırttı
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi Bahattin Şimşek'in Galatasaray-İstanbulspor, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 yendiği mücadelede düdük çalan Abdulkadir Bitigen'in ise RAMS Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasına verilmesi dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına yapılan atamalar dikkat çekti.
BİR FENERBAHÇE BİR GALATASARAY MAÇINA
Yapılan hakem atamalarında, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi Bahattin Şimşek Galatasaray-İstanbulspor, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 yendiği mücadelede düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise RAMS Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasına verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
- 17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
- 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker
- 20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
24 Ocak Çarşamba:
- 17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
- 17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan
- 20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman
- 20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
25 Ocak Perşembe:
- 17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay
- 20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
- 20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek