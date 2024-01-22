Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına yapılan atama şaşırttı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına yapılan atamalar dikkat çekti.

BİR FENERBAHÇE BİR GALATASARAY MAÇINA

Yapılan hakem atamalarında, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi Bahattin Şimşek Galatasaray-İstanbulspor, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 yendiği mücadelede düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise RAMS Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasına verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe: