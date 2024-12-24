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Süper Lig'in 17. Haftasında VAR Kayıtları Yayınlandı

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TFF, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan iki maçın VAR kayıtlarını YouTube'da paylaştı. Başakşehir-Kasımpaşa ve Hatayspor-Adana Demirspor maçlarındaki kritik anlar ve alınan kararlar açıklandı.

- Süper Lig'de 17. haftanın VAR kayıtları açıklandı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan 2 maçın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Başakşehir - Kasımpaşa maçının 6. dakikasında ev sahibi ekibin atağı sonrası hakem Alper Akarsu, potansiyel elle oynama için VAR'dan uyarı aldı. Ceza sahasındaki pozisyonun tekrarını izleyen Akarsu, Yasin Özcan'ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi.

- Hatayspor - Adana Demirspor müsabakasının 50. dakikasında Hatayspor atağında Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer, Cengiz Demir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, Cengiz Demir'e sarı kartını çıkardı. VAR'ın uyarısıyla Direnç Tonusluoğlu, potansiyel kırmızı kart incelemesi için kenara geldi. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, sarı kartı iptal ederek Cengiz Demir'e kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'in 17. Haftasında VAR Kayıtları Yayınlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ÖZTAŞ - Spor
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