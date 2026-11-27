Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, Konyaspor ile ilk yarıyı 1-1 tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Alanyaspor 15. dakikada Hagi'nin frikik golüyle öne geçti, Konyaspor 23. dakikada Muleka'nın kafa golüyle eşitliği sağladı.
Stat: Alanya RGüzel
Hakemler: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi
Corendon Alanyaspor : Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta, Maestro, İbrahim Kaya, Hagi, Duarte, Hwang
TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Rayyan, Uğurcan Yazğılı, Masuaku, Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan
Goller: Dk. 15 Hagi (Corendon Alanyaspor ), Dk. 23 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kart: Dk. 19 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
15. dakikada Alanyaspor öne geçti. Yusuf Özdemir'in düşürülmesi sonucu sol çaprazda kazanılan frikikte topun başına geçen Hagi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
23. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Dompe'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topa iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1
32. dakikada ceza sahası önünde Dompe'den topu kapan Alanyasporlu Hagi'nin sert şutunda, top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.