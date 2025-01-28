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Süper Lig Hakem Atamaları Canlı Yayında Belirlenecek

Süper Lig Hakem Atamaları Canlı Yayında Belirlenecek
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Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik toplantı yapacak. Toplantıda canlı yayında Veri Tabanlı Otomatik Atama Sistemi (VeTAS) üzerinden Süper Lig'in 22. haftası için hakemler atanacak.

Kulüpler Birliği Vakfı, yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile toplantı yapacak. Toplantı sırasında kulüp temsilcilerinin bulunduğu ortamda canlı yayında Veri Tabanlı Otomatik Atama Sistemi (VeTAS) üzerinden Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri görevlendirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren VeTAS'ı devreye aldı ve hakem ile yardımcı hakem atamaları bu sistem ile yapıldı. Önümüzdeki haftalardan itibaren 4. hakem ve gözlemciler de aynı yöntemle atanmaya başlayacak.

MHK, algoritma ataması için önceki yıllarda geliştirilen kriterlere de yenilikler getirdi. Atamalar kulüp puanı da dahil olmak üzere 40'ın üzerindeki kriterlere göre yapılıyor.

Hakem atamaları canlı yayınlanacak

Kulüpler Birliği Vakfı, yarın TFF'nin Riva'daki merkezinde MHK ile bir toplantı yapacak ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kulüpleri bilgilendirecek. Kulüplerden kriterler konusunda görüş alınıp, olası yeni talepler değerlendirilecek.

Aynı zamanda Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri de yarın Kulüpler Birliği - MHK toplantısında canlı yayında VeTAS üzerinden belirlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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