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Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı

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Göztepe'nin, Hollanda ekibi Feyenoord'dan gelen teklifi reddettiği ve bu durum üzerine Brezilyalı forvet Romulo'nun sezon sonu ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Feyenoord'un ara transfer döneminde Romulo için 12 milyon euroluk teklif sunduğu, ancak Göztepe'nin bu rakamı kabul etmediği belirtildi.

Süper Lig'in formda ekiplerinden Göztepe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo, İzmir temsilcisinde krize neden oldu.

Göztepe, geçen sezonun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Romulo'nun 2.5 milyon euroluk opsiyonunu kullanmış ve Brezilyalı forvetle 2027-28 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.

DEV TEKLİF REDDEDİLDİ

Haberde Feyenoord'un ara transfer döneminde Romulo için 12 milyon euroluk teklif sunduğu ancak Göztepe'nin bu rakamı reddettiği belirtildi.

Yaşananlar sonrası Romulo'nun durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. Brezilyalı forvetin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği vurgulandı.

Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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