Süper Lig ekibine gönderme yapan Jesus, efsane videoyla tiye alındı: Dedeye sahip çıkalım

Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u mağlup ettikleri maçın ardından Süper Lig ekibi Ümraniyespor'un oynadığı statla ilgili sert eleştiriler yaptı. Ümraniyespor'dan Portekizli hocaya jet hızıyla yanıt geldi. İnternet aleminde efsaneleşen "Dedeye sahip çıkalım" videosunu paylaşan Ümraniyespor, gündemi altüst etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Teknik Direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından Ümraniyespor'un stadıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

"HERKES MAÇIMI İZLİYOR"

Ümraniyespor'un stadının lig kalitesinde olmadığını ifade eden Jesus, "Ben buraya geldiğimden beri oynadığımız her maç Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Ümraniyespor'un stadyumu bence maç oynanmaması gereken bir stadyum. Hiçbir ülkede maçlar böyle stadyumlarda oynanmıyor" açıklamasında bulundu.

"DEDEYE SAHİP ÇIKALIM"

Ümraniyespor'un resmi sosyal medya hesabından bu açıklamaya jet hızında yanıt verildi. İnternet aleminde efsaneleşen "Dedeye sahip çıkalım" videosunu paylaşan Ümraniyespor, Sarı-Lacivert kalp koyarak Jorge Jesus'u tiye aldı. Fenerbahçeli taraftarlar bu cevaba hayli kızdı.