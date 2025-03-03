Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları

Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü

İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler

Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin Azerbaycan ekiplerinden Zira FK forması giyen Salifou Soumah'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. 21 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu, daha önce Kayserispor'a transfer olmuş ancak maça dahi çıkmadan kontratı feshedilmişti. Sarı-kırmızılı takım, Soumah transferi nedeniyle 2 dönem transfer cezası almıştı.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin transferde herkesi şaşırtacak bir hamle yaptığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE İÇİN SOUMAH İDDİASI

Imedias'ın haberine göre Fenerbahçe, Azerbaycan ekiplerinden Zira FK forması giyen 21 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu Salifou Soumah'ı kadrosuna katmak üzere. Oyuncu için CSKA Sofya'nın da devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin transferde avantajlı konumda olduğu aktarıldı.

Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgun veren transfer hamlesi

"İMZA ATMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Oyuncuya yakın kaynağa dayandırılan haberde "Salifou Soumah'ın Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. İlk temaslar olumlu yönde devam ediyor. Kulüp, Zira FC'nin talep ettiği 800 bin avroluk tutarı ödemeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

3 YIL ÖNCE KAYSERİSPOR'A CEZA ALDIRMIŞTI

Salifou Soumah yaklaşık 3 yıl önce Kayserispor'a transfer olmuş ancak oyuncu maça dahi çıkmadan sözleşmesi feshedilmişti. İlerleyen süreçte Kayserispor, aralarında Soumah'ın da olduğu "Bir sezon içerisinde 4 kez haksız fesih yapılmamalı" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı cezası almıştı.

Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgun veren transfer hamlesi

SOUMAH'IN SEZON PERFORMANSI

Salifou Soumah, Zira FK formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. Soumah, bu karşılaşmalarda 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
img

"Yüzde 100" diyen Sergen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti
img

Galatasaray'a servet kazandıran yıldızı kapının önüne koydular
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

İnşallah ezikbahçeye de ceza aldırır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları

İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları
Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş'ın arması değişti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz

Övgüler dizdiği Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesi bomba
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.