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Süper Lig ekibinden TFF'ye yabancı hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz

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Süper Lig ekibi Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaparak kritik maçlarını yabancı hakemin yönetmesini talep etti. Kulüp, Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini istedi.

Süper Lig'in formda ekiplerinden Samsunspor, TFF'ye başvurarak kritik maçlarını yabancı hakemin yönetmesini talep etti.

"3 MAÇ İÇİN İSTİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig'in kritik haftalarına girildiğine işaret edildi. Samsunspor'un ligde üçüncü sırada yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada, "24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasına atanan yabancı hakem Slavko Vincic, adil ve tutarlı yönetimiyle örnek bir performans sergilemiştir. Bu doğrultuda, ilgili karşılaşmaya yabancı hakem atanması kararını memnuniyetle karşıladığımızı belirterek Federasyonumuzu tebrik ederiz.

Kulübümüz, Süper Lig'de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Sezonun son haftalarına yaklaşırken haklarımızın korunması adına müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TFF'ye yabancı hakem ataması yapılması için resmi başvuruda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Bu çerçevede, Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor- Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarını yabancı hakemin yönetmesini istiyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig ekibinden TFF'ye yabancı hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıatifb1212:

artık herkes yabancı hakem istiyor herkes gs hakemlerinden bıktı usandı

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Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç'a helal olsun eğer ki bizim maç da eyyamcı hakem olaydı Fener maçı almışdı iyi ki yabancı hakem geldi şampiyonluğu kurtardık

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSefa Gökdamar:

Bunun böyle olacağı belliydi.

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Haber YorumlarıAy kural:

Samsunspor ne alaka...

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