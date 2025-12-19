Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu. Beşiktaş maçı öncesi bu ayrılık, takım içinde bir hareketlilik oluşturdu. Karadeniz ekibi, Laine'ye kulübe verdiği hizmetler için teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Karadeniz ekibinin açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilmiştir. Laine'ye, kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.