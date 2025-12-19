Haberler

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu. Beşiktaş maçı öncesi bu ayrılık, takım içinde bir hareketlilik oluşturdu. Karadeniz ekibi, Laine'ye kulübe verdiği hizmetler için teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da maç öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Karadeniz temsilcisi, Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Karadeniz ekibinin açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilmiştir. Laine'ye, kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Fadıl Aslan
Haberler.com / Spor
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler

Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
'İmralı'da Öcalan'a özel konut yapılıyor' iddialarına Bakan Tunç noktayı koydu

İmralı'da Öcalan'a özel konut mu yapılıyor?
title