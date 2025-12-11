Süper Lig ekibi bahis oynayan futbolcusunun kalemini kırdı

Haberler

Türkiye gündemini sarsan bahis soruşturmasında tutuklanan Alassane Ndao'nun sözleşmesi Konyaspor tarafından feshedildi. Yeşil-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun sözleşmesini sonlandırdı ve fesih kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

  • Konyaspor, Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetti.
  • Alassane Ndao, bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.
  • Konyaspor, sözleşme feshini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Konya spor, Türkiye gündemini sarsan geniş çaplı bahis soruşturmasında tutuklanan Alassane Ndao ile ilgili resmi kararını verdi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yeşil-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun sözleşmesini sonlandırdı ve fesih kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Konya spor formasıyla 11 maçta görev yapan Ndao, 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Soruşturmanın spor camiasında yarattığı etki sürerken, Konyaspor'un bu kararı kulübün "disiplin ve etik çizgisi" kapsamında attığı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dragoz:

soruşturma da tutuklanmak başka bir şey hüküm giyip suçun tesciledilmesi başka bir şey am tam ülkede hakim olan hukuk düzenine uygun davranmışlar adam suçlu bulunmaz beraat ederse ne yapacaksınız bol bol tazminat ödersiniz artık

