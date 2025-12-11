Süper Lig ekibi bahis oynayan futbolcusunun kalemini kırdı
Türkiye gündemini sarsan bahis soruşturmasında tutuklanan Alassane Ndao'nun sözleşmesi Konyaspor tarafından feshedildi. Yeşil-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun sözleşmesini sonlandırdı ve fesih kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
SEZON RAKAMLARI
Bu sezon Konya spor formasıyla 11 maçta görev yapan Ndao, 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Soruşturmanın spor camiasında yarattığı etki sürerken, Konyaspor'un bu kararı kulübün "disiplin ve etik çizgisi" kapsamında attığı bir adım olarak değerlendiriliyor.