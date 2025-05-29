Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük

Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük
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Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off final maçında Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'u normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatmalarda 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off final maçında Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı Fatih Karagümrük, uzatmalarda bulduğu golle 3-1'lik skorla kazandı.

KARAGÜMRÜK 1-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada Bandırmaspor, 37. dakikada Hikmet Çiftçi'nin serbest vuruştan attığı harika golle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fatih Karagümrük, sağ kanattan gelişen atakta golcü oyuncusu Wesley ile 46. dakikada skoru eşitleyen golü buldu. karşılaşmanın geri kalanında karşılıklı ataklar oldu ancak başka gol olmadı ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Uzatma anlarına da hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 91. dakikada golü buldu. Çağtay Kurukalıp'ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Atakan Çankaya şık bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Maçta son sözünü Karagümrük'te Ahmet Sivri söyledi. 105. dakikada ceza sahası dışından düzgün şık bir vuruş yapan Ahmet, takımının üçüncü golünü kaydetti. Uzatma anlarının geri kalanında kalesini iyi savunan Fatih Karagümrük, maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük

SÜPER LİG'E YÜKSELEN ÜÇÜNCÜ TAKIM

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselmeyi başaran üçüncü takım oldu. İstanbul ekibi, 1 senelik ardından yeniden Süper Lig'e çıktı. Bandırmaspor ise gelecek sezon yeniden 1. Lig'de mücadele edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErsin Aktaş:

yazık olmuş .. kına geldi İstanbul takımlarından

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Haber YorumlarıSabri:

Bıktık şu İstanbul takımlarından

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Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Menerime yazın bı 6 puan daha

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