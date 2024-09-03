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Süper Lig'e dev bir transfer daha! RAMS Başakşehir Naby Keita'yı kadrosuna katıyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Werder Bremen'de kadro dışı kalan Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita'yı kadrosuna katmak istiyor. Turuncu-lacivertliler, transferdeki rakibi Sunderland'a göre daha avantajlı konumda. Geçen sezon Alman ekibine bedelsiz olarak transfer olan Keita, 2018 yılında RB Leipzig'den Liverpool'a 60 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, transfer çalışmaları kapsamında ses getirecek bir ismi gündemine aldı.

NABY KEITA HAMLESİ

İngiliz basınından Guardian'ın haberine göre; Başakşehir, Werder Bremen'de forma giyen Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita ile transfer görüşmelerinde bulunuyor. Haberde, Keita'nın Sunderland ile de görüşmelerde bulunduğu ancak şartlarda anlaşma sağlanamadığı kaydedilirken, Başakşehir'in bu transferde avantajlı konumda olduğu belirtildi.

WERDER BREMEN'DE KADRO DIŞI KALDI

Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan ayrılarak Werder Bremen'in yolunu tutan 29 yaşındaki oyuncu, kadroda düşünülmediği gerekçesiyle bu sezon başında Alman ekibinde kadro dışı kalmıştı.

Süper Lig'e dev bir transfer daha! RAMS Başakşehir Naby Keita'yı kadrosuna katıyor

PERFORMANSI

Geçen sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan Bundesliga takımı Werder Bremen'e bedelsiz olarak transfer olan Naby Keita, geride kalan sezonda Bremen formasıyla yalnızca 5 maça çıkabildi.2018 yılında RB Leipzig'den Liverpool'a 60 milyon euro karşılığında transfer olan Keita, İngiliz ekibinde 129 karşılaşmada görev almış ve 11 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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