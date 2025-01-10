Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takım hocasız kaldı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen ve bu sezon 1. Lig'de 3. sırada bulunan Fatih Karagümrük teknik direktörsüz kaldı.

TEKNİK DİREKTÖRSÜZ KALDILAR

1.Lig'de topladığı 31 puanla 3. sırada yer alan Fatih Karagümrük'te teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kulüp, İtalyan teknik direktör David Sassarini ile yollarını ayırdı.

Karagümrük'te 9 maçta görev alan 52 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 6 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kulübün Sassarini ile yollarını ayırması sonrası geçici olarak Atılay Canel teknik direktörlük görevini yürütüyor.

TEKRAR SÜPER LİG'E ÇIKMAYI HEDEFLİYORLAR

Fatih Karagümrük, 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 31 puanla üçüncülük koltuğunda oturan Karagümrük, 11 Ocak Cumartesi (yarın) saat 13.30'ta Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.