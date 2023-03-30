Süper Lig'e çıkma yarışı kızıştı! Sakaryaspor'un galibiyeti zirveyi altüst etti
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası perşembe günü oynanan iki maçla sona erdi. Zirve hattını yakından ilgilendiren Sakaryaspor-Eyüpspor maçını ev sahibi ekip kazandı, Süper Lig'e çıkma yarışı kızıştı.
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Altay, Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.
SAKARYA'DAN KRİTİK GALİBİYET
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımlar Sakaryaspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0'lık skorla kazandı. Golleri Kassongo ve Çağlayan Menderes kaydetti. Sakarya'da teknik direktörlük görevine getirile Taner Taşkın, son 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.
EYÜPSPOR'A ÇELME
Lider Samsunspor'un en yakın takipçisi olan 53 puanlı Eyüpspor, bu yenilgiyle büyük yara aldı. Rize ve Sakarya'nun Eyüpspor'la olan puan farkı 1'e indi.
Spor Toto 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu:
- Boluspor-Samsunspor: 1-5
- Altınordu-Denizlispor: 5-2
- Pendikspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
- Bandırmaspor-Bodrumspor: 0-4
- Çaykur Rizespor-Manisa FK: 4-2
- Erzurumspor-Altay: 2-4
- Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0