Süper Lig'e çıkma yarışı kızıştı! Sakaryaspor'un galibiyeti zirveyi altüst etti

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Altay, Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

SAKARYA'DAN KRİTİK GALİBİYET

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımlar Sakaryaspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0'lık skorla kazandı. Golleri Kassongo ve Çağlayan Menderes kaydetti. Sakarya'da teknik direktörlük görevine getirile Taner Taşkın, son 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

EYÜPSPOR'A ÇELME

Lider Samsunspor'un en yakın takipçisi olan 53 puanlı Eyüpspor, bu yenilgiyle büyük yara aldı. Rize ve Sakarya'nun Eyüpspor'la olan puan farkı 1'e indi.

Spor Toto 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu: