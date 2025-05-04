Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi

Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yendi ve ligin son haftası öncesi ikinci sıraya yükseldi. Başkent ekibi gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

1. Lig'de Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi, ligin son haftası öncesi ikinci sıraya yükseldi.

Gençlerbirliği, bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük'ün de kaybetmesiyle ligde ikinci sıraya yükseldi. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde 65 puana yükseldi. Sakaryaspor, 48 puanda kaldı.

SÜPER LİG'E SON BİR ADIM

Başkent ekibi gelecek hafta Malatyaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak. Gençlerbirliği, ligde 65 puanla ikinci sıraya çıktı. Başkent ekibi gelecek hafta Malatyaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak. Gençlerbirliği, ligde 65 puanla ikinci sıraya çıktı.

Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği'nin gelecek haftaki rakibi Yeni Malatyaspor'un ligde puanı bulunmuyor. Cezalar nedeniyle -21 puanda olan Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.

Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.