Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi

1. Lig'de Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi, ligin son haftası öncesi ikinci sıraya yükseldi.

Gençlerbirliği, bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük'ün de kaybetmesiyle ligde ikinci sıraya yükseldi. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde 65 puana yükseldi. Sakaryaspor, 48 puanda kaldı.

SÜPER LİG'E SON BİR ADIM

Başkent ekibi gelecek hafta Malatyaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak. Gençlerbirliği, ligde 65 puanla ikinci sıraya çıktı. Başkent ekibi gelecek hafta Malatyaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak. Gençlerbirliği, ligde 65 puanla ikinci sıraya çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği'nin gelecek haftaki rakibi Yeni Malatyaspor'un ligde puanı bulunmuyor. Cezalar nedeniyle -21 puanda olan Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.