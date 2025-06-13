Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti
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Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Dinamo Zagreb'in yıldız golcüsü Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı. Hırvat milli forvetin pazartesi günü resmi imzayı atması bekleniyor. Petkovic'in ismi uzun süredir Süper Lig'in devleriyle de anılıyordu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan Kocaelispor, iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürürken golcü konusunda büyük bir sürprize imza attı.

BRUNO PETKOVİC İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Kocaelispor, Hırvatistan Milli Takım forması da giyen deneyimli santrfor Bruno Petkovic ile prensipte anlaştı. Yıldız ismin, pazartesi günü şehre gelecek Yeşil-siyahlılar için resmi imzayı atacağı öğrenildi.

SÜPER LİG DEVLERİ İSTİYORDU

30 yaşındaki yıldız ismi geride bıraktığımız dönemlerde Süper Lig devleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer etmeyi çok istemiş ancak transferde mutlu sona ulaşamamışlardı.

SEZON PERFORMANSI

1.93 boyundaki futbolcu Dinamo Zagrep takımında geride bıraktığımız sezon 26 maçta 6 gol attı, 3 de asist yaptı. Petkovic, Hırvat ekibinde ekibinde toplam 278 maçta, 88 gol attı, 41 de asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

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