Süper Lig devlerinin yapamadığını Acun Ilıcalı yapıyor! Doğukan Sinik adım adım Hull City'e - Haberler

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Süper Lig devlerinin yapamadığını Acun Ilıcalı yapıyor! Doğukan Sinik adım adım Hull City'e

Haberler.com - Spor
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Süper Lig devlerinin nabız yokladığı 23 yaşındaki forvet için, İngiliz ekibinin, Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Allahyar var Ozan Tufan'ın ardından Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik için de düğmeye bastı.

İMZALARIN ATILMASI AN MESELESİ

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Hull City, Antalyaspor forması giyen 23 yaşındaki Doğukan Sinik için resmen transfer teklifi yaptı. Kulüpler arasında prensipte anlaşma sağlanırken Doğukan'ın İngiliz ekibine transferi için resmi prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

Süper Lig devlerinin yapamadığını Acun Ilıcalı yapıyor! Doğukan Sinik adım adım Hull City'e

A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

Antalyaspor'la sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan sağ kanat geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibinde 35 maçta forma giydi ve 3 gol ile 7 asist yaptı ve 10 gole katkı sundu. Teknik Direktör Nuri Şahin'le birlikte çıkışa geçen Doğukan Sinik, A Milli Takım'a da çağrıldı. Doğukan, Ay-Yıldızlı formayla çıktığı 5 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haberler.com - Spor

Doğukan Sinik Antalyaspor Hull City Spor Haberler

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