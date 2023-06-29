Süper Lig devleri kapısında sıra oldu! İşte Hatay'ın "Yerli Haaland" için istediği bonservis bedeli

Hatayspor, Süper Lig devlerinin de peşinde olduğu Bertuğ Yıldırım'ın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. "Yerli Haaland" olarak anılan 20 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon özellikle Fenerbahçe, yakın markaja almıştı.