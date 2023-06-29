Süper Lig devleri kapısında sıra oldu! İşte Hatay'ın "Yerli Haaland" için istediği bonservis bedeli
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Hatayspor, Süper Lig devlerinin de peşinde olduğu Bertuğ Yıldırım'ın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. "Yerli Haaland" olarak anılan 20 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon özellikle Fenerbahçe, yakın markaja almıştı.
Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" olarak tanımladığı Bertuğ Yıldırım'ın bonservis bedeli belli oldu. Bordo-beyazlı kulüp, genç yıldız için 5 milyon euro istiyor.
SEZONU ANTALYASPOR'DA GEÇİRDİ
Geçen sezon deprem felaketi nedeniyle Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından Antalyaspor'a kiralanan Bertuğ Yıldırım, burada 13 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.
AY-YILDIZLI FORMAYLA YILDIZLAŞTI
Başarılı performansıyla Ümit Milli Takım'a da seçilen Bertuğ Yıldırım, ay-yıldızlı formayla çıktığı 8 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
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