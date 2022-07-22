Süper lig devleri dünya yıldızı için karşı karşıya! İspanyol oyuncu Juan Mata'nın kararı bekleniyor - Haberler

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Süper lig devleri dünya yıldızı için karşı karşıya! İspanyol oyuncu Juan Mata'nın kararı bekleniyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Manchester United'dan ayrılan 34 yaşındaki yıldız futbolcu Juan Mata ile Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor. Leeds United'ın da ilgisi olduğu bilinen yıldızın kariyerine nasıl devam edeceğine karar vermesi bekleniyor.

Galatasaray ve Beşiktaş bir transferde daha karşı karşıya geldi. Football Insider'ın haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılan Juan Mata ile ilgileniyor. 8 yıldır United forması giyen 34 yaşındaki İspanyol futbolcuya İngiliz ekibi Leeds United'ın da ilgisi bulunuyor.

Süper lig devleri dünya yıldızı için karşı karşıya! İspanyol oyuncu Juan Mata'nın kararı bekleniyor

Süper lig devleri dünya yıldızı için karşı karşıya! İspanyol oyuncu Juan Mata'nın kararı bekleniyor

GEÇEN SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Manchester United'dan sözleşmesinin bitimi ile ayrılan Mata, geçtiğimiz sezon 12 maçta forma giymişti. Eski İspanyol milli futbolcu, kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, FA Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazandı.

Süper lig devleri dünya yıldızı için karşı karşıya! İspanyol oyuncu Juan Mata'nın kararı bekleniyor

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Manchester United Galatasaray Juan Mata Beşiktaş Spor Haberler

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