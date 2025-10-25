Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Beşiktaş'ın genç golcüsü El Bilal Toure, antrenman öncesi giydiği kıyafetlerle gündem oldu. Takım arkadaşı Tammy Abraham, Toure'nin dikkat çeken tarzını sosyal medyada paylaşarak taraftarları güldürdü.

ANTRENMANDA TARZ ŞOVU

Siyah-beyazlı ekip, pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürürken El Bilal Toure'nin kombini sosyal medyada konuşulmaya başladı. Farklı renklerde ayakkabıları ve iddialı giyim tarzıyla dikkat çeken genç futbolcu, takım arkadaşlarının da konusu oldu.

ABRAHAM'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın İngiliz forveti Tammy Abraham, Toure'nin tarzına kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takım arkadaşının ayakkabılarını öne çıkaran bir görsel paylaştı ve altına, "Yorumlarınızı bekliyorum. İyi mi, kötü mü?" notunu düştü. Abraham'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, futbolseverler arasında esprili yorumlar yapıldı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kimi taraftarlar "farklı ve özgüvenli bir tarz" yorumunda bulunurken, bazıları da "moda kurbanı olmuş" ifadeleriyle esprili eleştiriler yaptı. Toure'nin bu paylaşımlara tebessümle yaklaştığı, takım arkadaşları arasında da neşeli diyaloglara neden olduğu öğrenildi.