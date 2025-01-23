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Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

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Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefano Denswil, İstanbul'da gece yarısı trafik kontrolünde kameralara yakalandı. İki kız arkadaşının bulunduğu araçta durdurulan Denswil, görüntü vermemek için ilginç bir yöntem denedi. Aracın güneşliğinin arkasına saklanmayı deneyen Denswil, bu yeterli olmayınca başını torpido gözünün içine soktu.

Trafik kontrolünde iki kız arkadaşının bulunduğu araçta bir anda kameralara yakalanan Denswil, önce aracın güneşliğinin arkasına sığındı, daha sonra kafasını torpidoya soktu.

KAFASINI TORPİDOYA SOKTU

Kontrol sırasında önce aracın güneşliğinin arkasına saklanmaya çalışan Hollandalı futbolcu, bu yeterli olmayınca başını torpido gözünün içine sokarak saklanmaya devam etti. Tüm kontrol süresi boyunca kafasını torpidodan çıkarmayan Denswil, adeta kendisini kameralardan izole etti.

Yaşadığı bu beklenmedik durumun ardından büyük bir şok yaşayan başarılı stoper, kontroller tamamlanır tamamlanmaz aracına binerek evinin yolunu tuttu. Trabzonsporlu futbolcunun bu davranışı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıIstecram null:

Para var huzur var kadınlar babasının hayrına vermiyor

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Haber YorumlarıSeko:

Trabzon nerden süper ligin devi oluyor bir....denswill nerden yıldız oluyor iki biraz dikkat lütfen

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

HABERE BAK GÜL GÜL ÖLDÜM!! 2 ERKEKLEMI YAKALANMALIYDI ! NE YANI.......

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Türkiye kulüp başkanları işi bilmiyhor. Yabancı çöp futbolculara çuvalla para veriyorlar. Menajerler komisyonu yüksek tutup bir kısmını daha sonra kulübün transfer soırumlularına aktarıyor. bunlar yabancı futbıolcular üğzerindne dönüyor. yerli futbolcu ağzından kaçırabilkir. ama yabancı da sorun olmaz

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Haber YorumlarıMurat Topcu:

Bi birine,bi ötekine.hayata bak bee

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