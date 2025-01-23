Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Trafik kontrolünde iki kız arkadaşının bulunduğu araçta bir anda kameralara yakalanan Denswil, önce aracın güneşliğinin arkasına sığındı, daha sonra kafasını torpidoya soktu.

KAFASINI TORPİDOYA SOKTU

Kontrol sırasında önce aracın güneşliğinin arkasına saklanmaya çalışan Hollandalı futbolcu, bu yeterli olmayınca başını torpido gözünün içine sokarak saklanmaya devam etti. Tüm kontrol süresi boyunca kafasını torpidodan çıkarmayan Denswil, adeta kendisini kameralardan izole etti.

Yaşadığı bu beklenmedik durumun ardından büyük bir şok yaşayan başarılı stoper, kontroller tamamlanır tamamlanmaz aracına binerek evinin yolunu tuttu. Trabzonsporlu futbolcunun bu davranışı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.